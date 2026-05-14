俳優の大泉洋（５３）が、人気デュオ・ゆずの北川悠仁（４９）の楽曲提供による新曲「ひざこぞう」を２７日に配信リリースすることが１３日、分かった。芸能生活３０周年を記念したＥＰのタイトルも「感謝しかございません」に決定。８月１２日リリースで、新曲を含む全６曲を収録する。またも大物アーティストとタッグを組んだ。自身がＭＣを務める歌番組で共演した北川に楽曲制作を依頼し、北川も快諾。初タッグとなる新曲の