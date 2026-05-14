名古屋市港区の「名古屋金城ふ頭アリーナ」で、天井の断熱材が一部落下しているのが見つかり、市は当面の間施設の利用を中止すると発表しました。 名古屋市によりますと、11日、施設内にある「メインアリーナ」の観客席の天井部分が一部はがれ、天井近くの作業用の通路に落ちているのが見つかりました。 落下したのは長さ約3メートル60センチ、幅約50センチ、厚さ約2.5センチの断熱材で、水を含