きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは一時１．３４ドル台に下落。きょうの下げで２１日線を下回っているほか、１００日線が１．３４８５ドル付近に来ており、その水準に顔合わせしている。早期に反転できなければ、リバウンド相場に調整が入る可能性も浮上している状況。一方、ポンド円は一時２１２円台に下落する場面が見られたものの、２１３円台は維持しており、２１日線と１００日線の間で膠着した展開を続