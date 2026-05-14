ラ・リーガ 25/26の第36節 エスパニョールとビルバオの試合が、5月14日02:00にステージ・フロント・スタジアムにて行われた。 エスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、エドゥ・エスポジト（MF）、アントニウ・ロッカ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはイニャキ・ウィリアムス（FW）、ロベルト・ナバーロ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）ら