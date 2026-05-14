ラ・リーガ 25/26の第36節 ビリャレアルとセビリアの試合が、5月14日02:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはニエル・モペー（FW）、アコル・アダムズ（FW）、オソ（MF）らが先発に名を連ねた。 13分に