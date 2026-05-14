リーグ・アン 25/26の第29節 ブレストとストラスブールの試合が、5月14日02:00にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。 ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するストラスブールはフリオ・エンシソ（FW）、マーシャル・ゴドウ（MF）、セバスティアン・ナナシ（MF）らが先発に