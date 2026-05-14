女優の岸恵子が卒業1学年下にいた草笛光子横浜駅西口から徒歩10分の横浜市西区にある。前身は、神奈川県で最初にできた公立高等女学校だ。知名度が高い卒業生は、女優の岸恵子（1932年8月生まれ）だ。昭和20年代の終わりにかけて映画『君の名は』3部作が大ヒットし、絶大な人気を博した。フランス人の映画監督と結婚して（その後離婚）パリに居を構え、フランスと日本を往復しながら『雪国』『細雪』など多くの映画やテレビに