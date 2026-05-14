【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋が、8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EPでゆず・北川悠仁と初タッグ。北川が書き下ろした「ひざこぞう」が収録されることが明らかになった。 ■EPのタイトルが『大泉 洋 芸能生活30周年記念EP「感謝しかございません」』に決定 新曲「ひざこぞう」は、誰しもが一度は振り返る「自分の原点」をテーマに、今も変わらないひたむきさや前を向いて進む力強さを