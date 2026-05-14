Snow Manの映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）の主題歌「BANG!!」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」において、上昇率363.2％を記録。1位を獲得した。【動画】Snow Man「BANG!!」MV4月29日に本作が収録されたCDシングルがリリースされ、同日にはメンバー・目黒蓮主演の同映画が公開。4月30日、5月7日と2週連続で『STAR』（フジテレビ系）に出演、8日には『ミュージックステーション』（テレ