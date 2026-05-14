芸能生活30周年を迎えた俳優の大泉洋（53）に、ゆずの北川悠仁（49）が新曲「ひざこぞう」を提供した。今月27日に配信リリースされ、30日に開幕する2度目のリサイタルツアーで初披露となる。♪真っ白な広がる景色…。節目に贈られたミディアムバラードは、大泉の故郷・北海道の情景から始まる。ひたむきに進み続ける原動力は、小さい頃に抱いた憧れへの強いこだわりというメッセージが込められている。提供のきっかけは、