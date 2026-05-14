霜降り明星のせいやが、19日より放送される日本マクドナルドの新CM「ご当地マック『聖闘士星矢』篇」に出演。「聖闘士星矢」とのコラボレーションする。【画像】壮大な世界観！マクドナルド新CM「ご当地マック『聖闘士星矢』篇」聖クロ衣スを着用したせいやが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめ。「聖闘士星矢」の初代オープニング主題歌「ペガサス幻想」を替え歌にしたオリジナルソングを熱唱する。なお