西A組3位のJ2新潟は2日間のオフが明けた13日、新潟・聖籠町のアルビレッジで16日にホームで行われる奈良戦に向けて練習を再開した。昨年7月の右膝前十字じん帯損傷などの大ケガから、ここまで順調に復帰へのプロセスを踏んでいるのがMFダニーロ・ゴメス（27）。前向きにフィジカル強化に取り組み、完全復活を見据えている。その笑顔が回復ぶりを物語る。4月下旬から全体練習に一部合流しているゴメスは、チームメートと明るい