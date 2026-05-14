5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの最新映像作品『M!LK 11th Anniversary Day 〜爆裂11時間生配信〜』が、14日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、映像3部門すべてで自己最高初週売上を記録し、自身初の3部門同時1位を獲得した。【動画】M!LK「爆裂愛してる」MV初週売上は、DVD：1.0万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：3.0万枚で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに、前作『M!LK CONCERT TOUR 20