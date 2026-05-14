羽鳥慎一アナウンサー（55）が13日に放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演。フリーアナウンサーに転身した人気女性アナが同じ事務所に在籍したことに驚いたことを振り返った。今回は「日本全国ご当地クイズSP」と題して放送され、群馬に関するクイズが出された。クイズの合間のトークで、千鳥・ノブが「羽鳥さんが同じ事務所なんですね」と、ゲスト出演した3月末で同局を退社して