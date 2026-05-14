俳優・アーティストの大泉洋が8月12日にリリースする芸能生活30周年記念EPに、ゆず・北川悠仁が書き下ろした「ひざこぞう」が収録されることが明らかとなった。【画像】いろんなポーズが楽しい！大泉洋 EPジャケット3種「ひざこぞう」は、誰しもが一度は振り返る“自分の原点”をテーマに、今も変わらないひたむきさや前を向いて進む力強さを歌ったミディアムバラード。北海道のバラエティ番組で体当たりの企画に挑んできた大