元日本テレビアナウンサーの吉田塡一郎（よしだ・しんいちろう）さんが、４月１７日に十二指腸がんのため死去したことが１３日、スポーツ報知の取材で分かった。７９歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。喪主は妻の紀子（のりこ）さん。熱烈なＧ党として、巨人戦を中心に数々のプロ野球の名場面を伝えた実況の名手が天国へと旅立った。２００３年から出向し、顧問などを務めた日本テレビのグループ会社「