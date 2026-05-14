アニメ「ルパン三世」やＮＨＫの紀行番組「小さな旅」の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二（おおの・ゆうじ）さんが４日午前６時８分、老衰のため都内の自宅で死去した。８４歳。静岡県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は姉の栗田和子（くりた・かずこ）さん。後日、お別れの会を開く。「ルパン」のほかにも映画「犬神家の一族」など多数の楽曲を制作。近年はバンドを率いてのライブや、公演のプロデュ