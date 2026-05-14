全国のマクドナルドに、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ期間限定メニューが登場！「北海道じゃがチーズてりやき」と「名古屋名物手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、そして「博多明太バターてりやき」のバーガー3種に、朝マックでは「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」を、サイドメニューでは「シャカシャカポテト金沢名物黒カレー味」を加えた計5つの新商品がラインナップ。全国のマクドナルド店舗（一部店舗は除く）に