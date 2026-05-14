北海道美幌警察署は2026年5月13日、不同意性交等の疑いで津別町役場の職員・大川拓己容疑者（27）を逮捕しました。大川容疑者は2026年2月17日、オホーツク地方に住む知人の20代女性の自宅で、女性の同意なしに性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察は女性のけがの有無については明らかにしていません。後日、女性が警察に被害を相談したことで事件が発覚。大川容疑者は警察の調べに対し、「嫌がっていたにもかかわらず