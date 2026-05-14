NY株式13日（NY時間14:12）（日本時間03:12） ダウ平均49662.21（-98.35-0.20%） ナスダック26428.41（+340.21+1.30%） CME日経平均先物63300（大証終比：-10-0.02%） 欧州株式13日終値 英FT100 10325.35（+60.03+0.58%） 独DAX 24136.81（+181.88+0.76%） 仏CAC40 8007.97（+28.05+0.35%） 米国債利回り 2年債 3.988（-0.004） 10年債 4.478（+0.015） 30年債 5.045