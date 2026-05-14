[5.13 ラ・リーガ第36節](メンディソロッサ)※28:30開始<出場メンバー>[アラベス]先発GK 1 アントニオ・シベラDF 7 アンヘル・ペレスDF 14 ナウエル・テナグリアDF 16 ビレ・コスキDF 24 ビクター・パラダMF 4 デニス・スアレスMF 8 アントニオ・ブランコMF 18 ホン・グリディMF 21 アブデ・レバッハFW 11 トニ・マルティネスFW 22 イブラヒム・ディアバテ控えGK 13 ラウール・フェルナンデスDF 3 ユセフ・レケディムDF 5 ジ