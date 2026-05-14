[5.13 プレミアリーグ第31節](エティハド スタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 15 マーク・グエヒDF 24 ヨシュコ・グバルディオールDF 27 マテウス・ヌネスDF 45 アブドゥコディル・フサノフMF 20 ベルナルド・シウバMF 21 ラヤン・アイト・ヌーリMF 26 サビーニョMF 47 フィル・フォーデンFW 7 オマル・マーモウシュFW 42 アントワーヌ・セメニョ控えGK 1