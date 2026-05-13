メ～テレ（名古屋テレビ） ミャンマーを拠点とした特殊詐欺事件をめぐり、詐欺の罪に問われている男2人に、検察側は懲役6年を求刑しました。 詐欺の罪に問われているのはいずれも住所不定・無職の石川翔紀被告（33）と谷地智成被告（23）です。 起訴状などによりますと、2人は去年1月、ミャンマーの拠点からアプリの通話機能を使って、警察官などを装ってうその説明をし、3人から現金計1585万円をだ