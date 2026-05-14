NY株式13日（NY時間13:29）（日本時間02:29） ダウ平均49627.82（-132.74-0.27%） ナスダック26410.68（+322.48+1.24%） CME日経平均先物63335（大証終比：+25+0.04%） 欧州株式13日終値 英FT100 10325.35（+60.03+0.58%） 独DAX 24136.81（+181.88+0.76%） 仏CAC40 8007.97（+28.05+0.35%） 米国債利回り 2年債 3.985（-0.006） 10年債 4.472（+0.009） 30年債 5.040