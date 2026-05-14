BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ハリ ヘリエバーラ / ヘンリー パッテン] 2 - 1 [アレックス ミケルセン / ラーナー ティエン] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第9日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス2回戦で、第1シードのハリ ヘリエバーラ