LINEは、気持ちが一番見えやすいツールの１つ。本命相手には“やり取りの仕方”に違いが出るものです。男性の本命LINEには今回紹介するような“共通点”がありますやり取りを“終わらせない返事”になる男性は本命相手とのLINEでは、「了解」で終わらない傾向があります。質問を返したり、「また教えて」とやり取りが続くような返事をしてくるでしょう。この“会話を切らそうとしない動き”が大きな特徴です。返信が遅れても“フォ