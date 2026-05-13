本命彼氏ができても、いつも交際が長く続かないという女性っています。これは女性側にも何か原因があるのでしょうか？そこで今回は、本命彼氏ができても「交際が長続きしない女性」の特徴を紹介します。｜自分の弱みを見せられない交際が長続きしない女性の多くが、彼氏に対して自分の弱みを見せられない傾向があります。でも、男性は本命の彼女から「頼りにされたい」と考えるので、彼女が弱みを見せてくれないことでもどかしさを