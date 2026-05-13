優しいし、気遣いもできる。女性からの人気も高いのに、なぜか恋愛が長続きしないという男性に心当たりはありませんか？不倫しやすい男性には、“女性慣れ”だけでは片づけられない行動パターンが見られることがあります。“相手に合わせる”のがうまい話し方や距離感を、その相手に合わせて自然に変えられる男性は不倫しやすいタイプかもしれません。否定せず、心地よい空気をつくるのが上手なため、一緒にいると「わかってくれて