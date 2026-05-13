「頑張るダイエットほど、続きませんでした」そう話すのは、都内在住・43歳の会社員・Cさん。これまで何度も食事制限や短期集中の運動に挑戦してきたものの、途中で疲れてしまい、気づけば元の生活に戻ってしまう。その繰り返しだったといいます。そんな流れが変わったのは、“生活全体を整える”という考え方に切り替えてから。見直したのは、「食べ方」「動き方」「寝方」の３つでした。その積み重ねが、半年で−５kgという変化