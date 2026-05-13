優しい人のはずなのに、なぜか一緒にいると疲れる人もいれば、特別に盛り上げようとしているわけではないのに、“また会いたくなる人”もいるはず。その差は、性格の明るさではなく「相手に頑張らせない関わり方」をしてくれているかどうかにあります。リアクションを強要しない一緒にいてラクな人は、相手に大きな反応を求めません。例えば、自分の話をしたあとに「どう？」「面白くない？」と反応を確認し続けないでしょう。また