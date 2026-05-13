サンコーは、ペットボトルの水で洗浄ができる「コードレス高圧ちょい洗浄機」を2026年5月11日に発売しました。実売価格は9980円（税込）。 「コードレス高圧ちょい洗浄機」 記事のポイント コンセントや水道が不要で、どこでも手軽に使えるポータブルタイプの高圧洗浄機。自宅や庭先、ガレージなどでの洗浄や、外出先やレジャーでの使用に◎。 本製品は、折りたたみ式ハンドル採用のポータブル高圧洗浄機です。バッ