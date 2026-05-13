コーデをきれいにまとめているのに、どこか今っぽく見えないことはありませんか？2026年春夏は、“色をはっきり分ける”より、“やわらかくつなぐ”配色がトレンド。強いコントラストで見せるより、空気のようになじませることで、大人世代のコーデは軽やかに見えやすいでしょう。特に40代・50代は、色を効かせすぎるより“自然にまとまって見えること”が今っぽさにつながるポイント。今回は、大人世代が取り入れやすい2026春夏の