ソニーグループのソニーサーモテクノロジーは、ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET 6（レオンポケット シックス）」を2026年5月12日（火）より発売しました。 ↑「REON POCKET 6」(RNPK-6T)。 ラインナップは、本体と専用ネックバンドがセットになった「RNPK-6」（実売予想価格：2万5300円／税込）と、本体＋専用ネックバンドに周囲の温度や湿度を測定するウェアラブルセンシングデバイス「REON POCKET TAG 2」