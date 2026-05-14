「ドジャース２−６ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で出場し、三回に１２戦５３打席ぶりとなる７号ソロを放つなど、４打数２安打１四球、２得点だった。５戦ぶりのマルチ安打でスランプ脱出の兆候を見せた。先発・山本由伸投手（２７）は自己ワーストの１試合３被弾。６回１／３を投げ今季ワースト５失点で３敗目（３勝）を喫