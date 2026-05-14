住みやすい街づくりへ、自治体の未来を支える最新技術が集まりました。13日から15日まで開催されている自治体・公共向けイベント「自治体・公共Week 2026」。過去最多の350社が住みやすい街づくりにつながる、最新技術やサービスを出展しています。展示会は「DX」「地域防災」「地方創生」など、6つのブースで構成。例えば、「DX」のエリアではゲームを使って地震前の準備や、防災知識を学ぶことができます。ゲームは地震が発生す