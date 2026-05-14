NY株式13日（NY時間12:18）（日本時間01:18） ダウ平均49560.80（-199.76-0.40%） ナスダック26321.73（+233.53+0.90%） CME日経平均先物63200（大証終比：-110-0.17%） 欧州株式13日GMT16:18 英FT100 10325.35（+60.03+0.58%） 独DAX 24136.81（+181.88+0.76%） 仏CAC40 8007.97（+28.05+0.35%） 米国債利回り 2年債 3.996（+0.005） 10年債 4.484（+0.021） 30年債