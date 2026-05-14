◇ア・リーグホワイトソックス6―5ロイヤルズ（2026年5月12日シカゴ）ホワイトソックスの村上は3三振で3打数無安打と精彩を欠いた。直前のマリナーズ戦まで8カード連続で初戦に本塁打を放っていたが、ロイヤルズ3連戦の1戦目では本塁打が出なかった。5月は41打席で17三振。ア・リーグ2位の15本塁打を打っている一方で粗さも目立ち、三振数はメジャー最多の63となった。ウィル・ベナブル監督は「今でも良いスイングはた