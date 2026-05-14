◇ナ・リーグドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）「大谷ファン」で知られるタレントのはるな愛（53）が、人生初のメジャーリーグ観戦でドジャース・大谷の7号本塁打を目撃した。スポニチ本紙の単独取材に応じ「大谷くんのホームランでドジャースタジアムの歓声に包み込まれてこれぞアメリカ！！やばい大興奮しています。山本くんも見られて最高」と目を輝かせた。テレビやラジオで度々「大谷愛」