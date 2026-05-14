◇ア・リーグアストロズ2―10マリナーズ（2026年5月12日ヒューストン）負傷者リストから約1カ月ぶりに復帰したアストロズ・今井は5四死球と乱れ、満塁本塁打を含む2発を浴びて4回5安打6失点。コーチらと話し合い「日本でやってきたことをそのまま出したい」と、この日は最速約157キロの速球とスライダーの2球種で勝負したが、復帰戦でメジャー初黒星。「スライダーが抜けたり、引っかけたりが多過ぎた。日本の時より操