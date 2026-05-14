◇ナ・リーグドジャース2―6ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースは4点差以上での4連敗は1936年以来、90年ぶりの球団ワーストタイ記録となった。山本は、オリックス時代を含めて初めて1試合3本塁打を浴びた。3回に9番ハースにソロを打たれると、5回は8番ベーダーとハースに2者連続本塁打を許した。7回に1死一、三塁とピンチを招いて降板。結局6安打5失点で今季3敗目を喫し「凄く悔しく思う」と唇をか