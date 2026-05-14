取材に応じる袴田巌さん（左）と姉ひで子さん＝13日午後、浜松市再審制度見直しで、検察の抗告を「原則禁止」とする刑事訴訟法改正案が13日、自民党の合同会議で了承された。再審事件の当事者や支援者は「一歩前進」と評価。一方、十分な根拠がある場合に抗告を認める規定も盛り込まれ「今後も『全面禁止』を求めるべきだ」との声も上がった。1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑判決を受けた袴田巌さん（90）は、2014年の再