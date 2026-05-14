フィリピンの首都マニラにある議会施設で13日、複数の発砲音が響き騒然とした状態になりました。議会施設内にはドゥテルテ前大統領の側近で、ICC（国際刑事裁判所）から逮捕状が出ているデラロサ上院議員がとどまっており、身柄をめぐり緊張した状態が続いていました。地元メディアなどによりますと、首都マニラ近郊の上院施設で13日夜、10発以上の銃声が響き、施設内にいた報道陣らが避難する騒ぎとなりました。誰が発砲したのか