◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）2試合続けてスタメン3番を託された阪神・佐藤輝が、1点を追う3回2死から、難敵攻略の口火を切る右越え二塁打を放った。「しっかりいいスイングをするというのを心がけていきました」試合前時点でハーラートップ5勝を挙げていた山野が、カウント2―2から投じた高めのスライダーを粉砕した。悠々二塁に達すると、続く大山の右越え適時二塁打で同点の生還を果たした。