◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）大山が連日、4番の役割を果たした。初回2死二塁からの打席は四球で出塁。最大の見せ場は1点劣勢で迎えた3回2死二塁からの打席だった。「最近の試合は（高橋）遥人に助けてもらうことが多かったので、まずは追いつくことができて良かった」相手先発・山野がカウント2―2から投じた内角直球を捉えた一打は、右翼フェンス直撃の適時二塁打となった。1打席目はつなぎ役