◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神・伏見は移籍後2度目のマルチ安打より、負けた悔しさの方が上だった。8回に逆転を許し「勝ちゲームなんで、自分のヒットとか関係なく、勝ちきらないといけない試合だった」と試合後も反省点を頭の中でチェックしていた。高橋とのコンビで目指した登板4試合連続完封も果たせなかった。「雨が降って、コンディションも悪い中でいつも通りの遥人じゃなくて、ちょっ