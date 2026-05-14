◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神・福島が強敵を打ち砕いた。2点劣勢で迎えた9回2死。4月23日の広島戦から登板4試合で1本も安打を許していなかったキハダに対し、カウント1―2から外角のスライダーを捉えて中堅への二塁打とした。試合前時点で対左打者の被打率・059だった助っ人左腕から放った価値ある安打。「意地でも（塁に）出ようと思って」。8回裏途中に左翼手として出場し、これで出場3試