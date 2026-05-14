◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）神宮の左翼フェンスのネットが修復された。12日に阪神・高寺が左中間に放った先頭打者本塁打が、実際にはフェンスを越しておらず、ネットを突き抜けていたため。肉眼では確認しにくく、アピールもなかったため本塁打と判定され試合が進行していた。