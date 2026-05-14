◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神は13日のヤクルト戦（神宮）に2―4で敗れ、3カード連続勝ち越しなしとなり、1日で首位から陥落した。先発・高橋遥人投手（30）は初回に33イニングぶりの失点を喫し、連続試合完封は3でストップ。それでも6回3安打1失点、今季最多11奪三振と先発の役割は果たした。白星こそ逃したが、開幕からの自身連勝、そして12球団の規定投球回到達投手では唯一の被長打0は継続。