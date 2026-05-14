セ、パ両リーグは13日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セは阪神の高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）、パは西武・平良海馬投手（26）、ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が選ばれた。佐藤輝は23年9、10月度以来3度目、近藤は24年6月度以来4度目で、高橋、平良はともに初受賞となった。阪神選手の同時選出は21年5月度以来5年ぶり。受賞者には大樹生命保険株式会社から賞金50万円などが贈られる。セ・リー