◇セ・リーグ阪神2─4ヤクルト（2026年5月13日神宮）阪神は「心臓」の救援陣が1点リードを守れなかった。8回に投入した桐敷が誤算。武岡、石井に連打を浴びてあっさり追いつかれる。1死満塁とピンチを拡大したところで交代。登板前の時点で防御率6・75で、火消しを託されたモレッタも代打・古賀に押し出し死球で勝ち越しを許し、続く増田の中犠飛で2点差を付けられた。8日DeNA戦の9回でも6失点していた24年最優秀中継ぎ